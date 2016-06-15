独家：朝鲜可能正在“大幅”提高核弹产量--美国智库报告

路透华盛顿6月14日 - 美国一家研究机构周二表示，朝鲜(北韩)可能正在大幅提高核武器的生产，过去18个月里或已增加六枚以上的核弹库存。

位于华盛顿的美国智库科学与国际安全研究所去年估计，截至2014年底，朝鲜拥有10-16枚核弹，这一结论是根据该国从乏燃料中生产核武级铀和钚的产量估算得出的。

该智库的David Albright和Serena Kelleher-Vergantini在提供给路透的一份报告中对上述数字进行了修订，称朝鲜在此后可能又增添了四至六枚核弹，目前总数为13-21枚，甚至更多。

该报告称，外界认为朝鲜还有另一套离心设备，而13-21枚的估计数字并未考虑这套设备可能生产的浓缩铀。

“无论如何，这样的生产活动尽管并不广泛，但仍表明朝鲜有可能大幅提高其核武能力，”报告称。

上周美国国务院一高级官员称，朝鲜已重新开始生产钚燃料，说明该国无视国际制裁，计划推进核武器计划。

钚还可用于制造核武器。

该机构报告称，该组织独立确认朝鲜宁边放射化学实验室的活动。

报告称6月8日的商业卫星图像没有显示直接迹象，但提到有“钚分离相关的间接信号”。

报告还提到，在一处该机构认为可能是同位素分离的设施有外部活动迹象。该设施可能用于制造朝鲜想研发的热核武器所需的氢同位素。(完)