中俄外长会面 呼吁恢复朝核六方会谈

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科3月11日 （记者 Denis Dyomkin/Dmitry Solovyov） - 俄罗斯与中国周五表态不承认朝鲜的拥核地位，支持重启朝核六方会谈，并呼吁全面完整地执行安理会涉朝决议。

中国外交部长王毅在莫斯科与俄罗斯外长拉夫罗夫会谈后共同会见记者时表示，中俄双方达成了广泛共识，都坚持朝鲜半岛无核化目标，不承认朝鲜的拥核地位；都支持重启六方会谈，愿为此做出新的努力。

王毅称，安理会2270号涉朝决议应全面完整地予以执行。既要逐一落实各项制裁措施，坚决阻止朝发展核武，也要防止影响朝民生和人道需求，避免采取加剧局势紧张行动，争取恢复六方会谈。

拉夫罗夫称，俄罗斯认为朝鲜的行为“不负责任”。

“我们认为，国际社会的坚决回应将被朝方解读为一个讯号，即（朝鲜）未来不应再有这类越轨行为。”拉夫罗夫表示。

“朝鲜应清楚认识到，没人会为朝鲜的这种越轨行为开脱。”他说道。

王毅与拉夫罗夫对美国计划在韩国部署导弹防御系统予以抨击。