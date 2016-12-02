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时事要闻 | 2016年 12月 2日 星期五 09:43 BJT

韩国对朝鲜实施单边制裁

路透首尔12月2日 - 韩国周五将多名朝鲜官员列入黑名单，包括金正恩的高级助手，针对朝鲜的核武器和弹道导弹试验实施新的单边制裁。

韩国政府在一份声明中称，如果外国导弹和核武器专家访朝被认为威胁韩国利益，将禁止这些专家入境。

此前联合国安理会周三对朝鲜实施制裁，意将朝鲜年出口收入减少四分之一。(完)

(编译 王丽鑫；审校 王颖)

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