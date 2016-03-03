美国将朝鲜二号人物黄炳誓加入黑名单

路透首尔3月3日 - 美国周四将朝鲜领导人金正恩的左膀右臂黄炳誓加入黑名单。联合国安理会此前一致通过决议，决定就朝鲜的核项目向该国实施严厉的新制裁。

黄炳誓是被美国财政部海外资产控制办公室加入到特别指定国民名单（SDN） 的几位官员之一。

黄炳誓为朝鲜国防委员会副委员长、朝鲜人民军总政治局局长，在朝鲜拥有次帅军衔，被视为朝鲜的二号人物。

美国财政部同时还将另外16人加入该名单，这些人将受到旅行禁令和财产冻结的制裁。相关措施还旨在阻止美国公民与这些人进行业务往来。

同时被加入该名单的还包括朝鲜“老年三人组”中的吴克烈（O Kuk Ryol）。据信，吴克烈是推动朝鲜核项目的一位关键人物。（完）