朝鲜周三地震事件强度似乎弱于2013年类似地震--CTBTO

特朗普不会等到内阁名单通过才履行贸易协议承诺--发言人
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透联合国1月6日 - 全面禁止核试验条约组织（CTBTO）执行秘书泽博（Lassina Zerbo）称，该组织收集的初步数据显示，周三在朝鲜监测到的地震强度弱于2013年类似地震的强度。
泽博通过视频连线对记者称，朝鲜的这次地震事件，“从强度看似乎略低于”2013年的那次地震事件。他还称，初步信息显示，周三的地震强度在4.8-4.9级之间，2013年的那次地震强度为5.1级。
泽博所说的2013年地震事件指的是一次核试验。朝鲜周三宣布成功进行了一次小型化氢核装置试验，为该国进行的第四次核试验。专家对朝鲜的说法持怀疑态度。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。
路透悉尼1月20日 - 美国地质调查局(USGS)周五表示，南太平洋国家所罗门群岛外海发生6.7级地震，震源深度为33公里(20英里)。