菲律宾释放被扣朝鲜货船

路透马尼拉3月25日 - 菲律宾官员周五称，鉴于联合国安理会已将被菲方扣留的朝鲜货船“金腾”号（M/V Jin Teng）从制裁清单中删除，加上检查未发现船上有违禁品，该国已经释放了这艘货船。

菲律宾海岸警卫队发言人Armand Balilo称，“金腾”号货船通过移民机构、海关、检疫及港务部门检查后，已于周四下午离开菲律宾前往中国。“金腾”号排水量6,830吨，船上载有21名朝鲜船员。

“联合国安理会将‘金腾’号从第2270号决议有关制裁清单中删除后后，在政策面已经不再有继续扣留这艘船只的基础。”菲律宾外交部发言人Charles Jose在一条文字信息中称。

菲律宾海岸警卫队称，联合国没有派检查组来检查这艘货船，除了一些破旧的助航设备外，菲律宾相关部门没有在船上发现任何违禁品。

安理会对朝鲜的新制裁将朝鲜远洋海运管理有限公司（OMM）旗下的31艘船只列入制裁清单。但安理会应中国方面请求，在本周早些时候同意将包括“金腾”号在内的四艘船只从制裁清单中删除。

“金腾”号货船悬挂塞拉利昂国旗，2月27日抵达菲律宾，被扣时正在卸载棕榈仁。（完）