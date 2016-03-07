菲律宾扣留一艘朝鲜货船 执行联合国扩大对朝制裁决议

日本股市：金融股带动日经指数收高，但东芝和高田股价跳水
东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。
(本文由路透中文网编译提供)
路透马尼拉3月5日 - 菲律宾周六称，已扣留一艘被列入联合国扩大对朝制裁范畴内的朝鲜货船。
菲律宾外交部发言人傅查理（Charles Jose）称，货船上的21名朝鲜船员将被菲律宾驱逐出境，并将等待联合国调查组前来。
“遵照联合国（扩大对朝制裁）决议，这艘在苏比克湾的朝鲜船只将被扣留且不得离港，”他说道。
这艘6,830载重吨的货船名为“Jin Teng”，是联合国扩大对朝制裁决议通过后第一艘进入外国港口的受制裁朝鲜船只。有31艘朝鲜船只被列入联合国制裁名单。
“全世界担忧朝鲜的核武器项目。作为联合国成员之一，菲律宾必须尽自己职责执行（对朝）制裁，”菲律宾副总统发言人马诺洛·奎松（Manolo Quezon）对记者表示。
“我们已派团队守护该船，直至我们得到（菲律宾）政府的正式命令，”菲律宾海岸警卫队发言人阿尔芒·巴利洛（Armand Balilo）表示。
菲律宾海岸警卫队周五禁止该船离港，称在检查中发现了安全缺陷。检查是在联合国通过扩大对朝制裁决议后实施的。(完)
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。
* 日股日经指数涨0.94%，中国股市沪综指跌0.42%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.3%，美国原油期货涨0.92%，美国公债收益率报2.4187%
路透台北1月19日 - 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股转为卖超30.69亿台币，中止先前 连两个交易日买超共54.17亿台币；上交易日修正后为买超19.99亿台币。 三大法人今日合计卖超27.04亿台币，上交易日修正后为买超18.59亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/19 -30.69 -27.04 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36.47 +25.