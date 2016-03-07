菲律宾扣留一艘朝鲜货船 执行联合国扩大对朝制裁决议

(本文由路透中文网编译提供)

路透马尼拉3月5日 - 菲律宾周六称，已扣留一艘被列入联合国扩大对朝制裁范畴内的朝鲜货船。

菲律宾外交部发言人傅查理（Charles Jose）称，货船上的21名朝鲜船员将被菲律宾驱逐出境，并将等待联合国调查组前来。

“遵照联合国（扩大对朝制裁）决议，这艘在苏比克湾的朝鲜船只将被扣留且不得离港，”他说道。

这艘6,830载重吨的货船名为“Jin Teng”，是联合国扩大对朝制裁决议通过后第一艘进入外国港口的受制裁朝鲜船只。有31艘朝鲜船只被列入联合国制裁名单。

“全世界担忧朝鲜的核武器项目。作为联合国成员之一，菲律宾必须尽自己职责执行（对朝）制裁，”菲律宾副总统发言人马诺洛·奎松（Manolo Quezon）对记者表示。

“我们已派团队守护该船，直至我们得到（菲律宾）政府的正式命令，”菲律宾海岸警卫队发言人阿尔芒·巴利洛（Armand Balilo）表示。

菲律宾海岸警卫队周五禁止该船离港，称在检查中发现了安全缺陷。检查是在联合国通过扩大对朝制裁决议后实施的。(完)