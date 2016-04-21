朝鲜或已恢复丰溪里核试验场的隧道挖掘工作--38 North

路透华盛顿4月20日 - 美国网站38 North周三报告称，卫星图像显示，朝鲜可能已经恢复丰溪里核试验场的隧道挖掘工作。朝鲜在今年1月进行最近一次核试验前曾被发现进行隧道挖掘活动。

由约翰·霍普金斯大学高级国际研究学院运营的38 North网站称，同1月时的情况一样，此类活动可能是核试验的部分准备工作，或是为隐藏准备情况。

该网站称，商业卫星周二拍摄到的朝鲜丰溪里试验场西入口的图像显示，轨道上有两辆矿石车在通往隧道入口的道路上穿行。

“这两辆矿石车的存在……加上矸石堆没有任何明显的变化，这表明隧道挖掘工作行将恢复或已于近期恢复，这是今年首次出现的情况。”38 North报告称。

报告称，卫星图像还显示，与4月14日拍摄到的图像相比，丰溪里试验场北入口出现了有限的车辆和设备移动情况。

“这些活动自身并不表明（朝鲜）很快就会进行（核）试验准备工作，但不能排除该国进行核试验的可能性。”报告称。

“朝鲜通过1月份的第四次核爆炸（试验），已明确地表明其有能力在隐藏准备工作的各种迹象以不被卫星拍摄到的同时，可在短时间内进行核爆炸试验。”（完）