中韩防务官员周五将会面 商讨如何应对朝鲜核试验--韩联社

中国武汉死亡黑天鹅检出H5N8亚型禽流感病毒--OIE
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。
路透首尔1月14日 - 韩联社报导称，韩国和中国的防务官员将于周五会面，讨论如何应对朝鲜最近的核试验。此前韩国和美国均敦促中国向朝鲜施加影响力。
韩联社报导称，中韩高级防务官员将在首尔的年度论坛上讨论如何共同应对朝鲜核试验。
韩国国防部一名官员无法立即证实该报导。
韩国总统朴槿惠周三呼吁中国对朝鲜施加影响力，以促使朝鲜终止核项目，并称中国作为联合国安理会常任理事国可推动制定有效的对朝制裁措施。
“我认为中国政府不会允许朝鲜半岛的局势进一步恶化。”朴槿惠在新闻发布会上表示。（完）
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。
韩国中央地区法院在凌晨做出此项裁决，李在镕将得以返回家中，这对三星集团而言可谓如释重负。自2014年李健熙因心脏病发作退隐之后，其子李在镕就一直是这家韩国最大财阀的实际领导人。
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)