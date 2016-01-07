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时事要闻 | 2016年 1月 7日 星期四 11:33 BJT

韩国防长称政府反对韩国自身拥有核武器

路透首尔1月7日 - 韩国国防部长韩民求（Han Min-koo）周四称，政府反对韩国自身拥有核武器。朝鲜周三宣布进行了首次氢核装置试验。

“我们一贯寻求朝鲜半岛无核化。”韩民求对国会议员称，对不断升温的要求韩国对朝鲜进行核威慑的呼声予以反驳。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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