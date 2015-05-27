美日韩举行会谈 拟对朝鲜施加更大压力

特朗普突然开除FBI局长科米 称他无法再有效领导调查局
路透华盛顿5月9日 - 美国总统特朗普周二突然开除美国FBI局长科米(James Comey)，表示科米无法再有效领导FBI。科米的解职，或为他在去年大选期间对民主党总统候选人希拉里克林顿电邮门调查的政治余波。
路透首尔5月27日 - 官员们称，美日韩已探讨如何对朝鲜加大施压以令其停止核计划，并将敦促中国提供帮助，让朝鲜重回谈判桌。
美日韩本次会谈在首尔举行。本月早些时候，朝鲜称从潜艇试射弹道导弹，若此事属实，或意味着朝鲜的军事能力进一步增强。
“我们具体讨论了制止朝鲜挑衅行为以及增强制裁有效性的诸多途径，”在与美日特使会谈后，韩国首席核谈判代表黄浚局（Hwang Joon-kook）向媒体表示。
黄浚局称，朝鲜潜射弹道导弹试射明显违反了联合国安理会决议。
美国国务卿克里上周称，华盛顿和北京正在探讨进一步对朝鲜施加制裁。克里称，朝鲜“甚至尚未接近”采取必要措施以停止其核项目。
美国六方会谈代表金成（Sung Kim）称，他本周将与中方官员会晤，寻求重启六方会谈的途径。
“从某种意义上来说，他们（朝鲜）让我们别无选择，只能合力向朝鲜施加更大压力，”他向记者表示。
“我认为，作为六方会谈主席国，中国明白在去核化上让朝鲜与我们合作，他们肩负特殊的责任，”他说道。（完）
编译：刘珞焱 发稿：程芳
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路透首尔5月10日 - 韩国联合通讯社报导，韩国总统文在寅已提名全罗南道知事Lee Nak-yon为下任国务总理，并将在周三晚些时候正式宣布。
路透首尔5月9日 - 韩国电视网宣布，自由党派政治家文在寅周二以明显优势当选韩国总统，他的胜选早在人们的预料中，意味着保守党派近10年来对韩国的统治的结束，韩国与朝鲜的关系也将得以缓和。