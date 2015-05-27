美日韩举行会谈 拟对朝鲜施加更大压力

路透首尔5月27日 - 官员们称，美日韩已探讨如何对朝鲜加大施压以令其停止核计划，并将敦促中国提供帮助，让朝鲜重回谈判桌。

美日韩本次会谈在首尔举行。本月早些时候，朝鲜称从潜艇试射弹道导弹，若此事属实，或意味着朝鲜的军事能力进一步增强。

“我们具体讨论了制止朝鲜挑衅行为以及增强制裁有效性的诸多途径，”在与美日特使会谈后，韩国首席核谈判代表黄浚局（Hwang Joon-kook）向媒体表示。

黄浚局称，朝鲜潜射弹道导弹试射明显违反了联合国安理会决议。

美国国务卿克里上周称，华盛顿和北京正在探讨进一步对朝鲜施加制裁。克里称，朝鲜“甚至尚未接近”采取必要措施以停止其核项目。

美国六方会谈代表金成（Sung Kim）称，他本周将与中方官员会晤，寻求重启六方会谈的途径。

“从某种意义上来说，他们（朝鲜）让我们别无选择，只能合力向朝鲜施加更大压力，”他向记者表示。

“我认为，作为六方会谈主席国，中国明白在去核化上让朝鲜与我们合作，他们肩负特殊的责任，”他说道。（完）

编译：刘珞焱 发稿：程芳

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