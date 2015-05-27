美日韩举行会谈 拟对朝鲜施加更大压力

中国债市动态：逆回购重启现券震荡整理，通胀数据基本合预期影响有限
路透上海5月10日 - 在中国央行周三重启逆回购后，银行间债市早盘主要现券震荡整理。稍早公布的4月CPI等经济数据，与预期偏离不大而影响有限，市场仍以消化内部因素为主。至于刚结束招标的五年期续发国债，结果明显高于预测均值，是否会打击情绪还要待午后再观察。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔5月27日 - 官员们称，美日韩已探讨如何对朝鲜加大施压以令其停止核计划，并将敦促中国提供帮助，让朝鲜重回谈判桌。
美日韩本次会谈在首尔举行。本月早些时候，朝鲜称从潜艇试射弹道导弹，若此事属实，或意味着朝鲜的军事能力进一步增强。
“我们具体讨论了制止朝鲜挑衅行为以及增强制裁有效性的诸多途径，”在与美日特使会谈后，韩国首席核谈判代表黄浚局（Hwang Joon-kook）向媒体表示。
黄浚局称，朝鲜潜射弹道导弹试射明显违反了联合国安理会决议。
美国国务卿克里上周称，华盛顿和北京正在探讨进一步对朝鲜施加制裁。克里称，朝鲜“甚至尚未接近”采取必要措施以停止其核项目。
美国六方会谈代表金成（Sung Kim）称，他本周将与中方官员会晤，寻求重启六方会谈的途径。
“从某种意义上来说，他们（朝鲜）让我们别无选择，只能合力向朝鲜施加更大压力，”他向记者表示。
“我认为，作为六方会谈主席国，中国明白在去核化上让朝鲜与我们合作，他们肩负特殊的责任，”他说道。（完）
编译：刘珞焱 发稿：程芳
路透上海5月10日 - 在中国央行周三重启逆回购后，银行间债市早盘主要现券震荡整理。稍早公布的4月CPI等经济数据，与预期偏离不大而影响有限，市场仍以消化内部因素为主。至于刚结束招标的五年期续发国债，结果明显高于预测均值，是否会打击情绪还要待午后再观察。
* 对朝鲜可能进行核试验的担忧也支撑日圆 * 美元承压，因美国公债收益率转跌 * 欧元向马克龙胜选后触及的六个月高位回升 路透东京5月10日 - 美元周三下跌，避险日圆上扬，此前美国总统特朗普突然解除美国联邦调查局(FBI)局长科米的职务，震惊整个华盛顿，点燃投资者的避险意愿。 科米曾率领FBI就俄罗斯干预去年美国总统大选，以及特朗普竞选阵营或与俄方有所勾结的指控进行调查。民主党立即指责特朗普此举是出于政治目的。 美国的任何政治不确定性都可能打压美元，因为一个分裂的国会可能妨碍特朗普承诺的税改和刺激措施出台。 美元指数 下滑0.2%至99.415，远离周二触及的三周高点99.688。 “科米的消息被视为打压风险偏好，消息引发美元下跌，”State Street Bank and Trust驻东京分支经理Bart Wakabayashi说。 “‘特朗普行情’曾在大选后推高美元，但眼下我们必须看看他是否能兑现所有承诺，”Wakabayashi说。 美债收益率下滑也
路透5月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士透露，阿曼苏丹国正在向数家中资银行筹办36亿美元五年期到期一次性偿还贷款。