卫星图像显示朝鲜近期可能准备进行核试验--智库

韩国法院闭门讯问三星集团领导人李在镕 审理拘捕令申请
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透华盛顿5月6日 - 美国一家智库周五称，其5月5日获得的朝鲜核试验场的商业卫星图像显示，朝鲜可能正准备于近期进行核试验。
由约翰·霍普金斯大学高级国际研究学院运营的38 North网站称，卫星图像显示该试验场存在“除了（核）试验准备期间外，不经常看到的”车辆运动。
外界强烈猜测，朝鲜可能在其36年来的首次劳动党全代会期间进行第五次核试验。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透北京1月18日 - 中国国家主席习近平周二表示，两国人民和世界人民的根本利益需要中美两国共同努力，构建长期稳定的合作关系。
路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。