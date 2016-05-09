卫星图像显示朝鲜近期可能准备进行核试验--智库

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，受马币走强拖累
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(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿5月6日 - 美国一家智库周五称，其5月5日获得朝鲜核试验场的商业卫星图像显示，朝鲜可能正准备于近期进行核试验。
由约翰·霍普金斯大学高级国际研究学院运营的38 North网站称，卫星图像显示该试验场存在“除了（核）试验准备期间外，不经常看到的”车辆运动。
外界强烈猜测，朝鲜可能在其36年来的首次劳动党全代会期间进行第五次核试验。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
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印尼国家石油公司(Pertamina)发言人周三表示，Balikpapan炼厂1月15日出现发电机问题，目前已经恢复正常运营。
(重发以对齐表格) 路透1月18日 - 印尼股市周三收高，止住七连跌，日常消费品类股占据上涨个股的近一半，而新加坡股市 则连续第三日下滑。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上涨0.4%，因投资者认为美国当选总统特朗普对美元强 势的担忧将惠及一些东南亚股市。 在接受华尔街日报采访时，美国当选总统特朗普表示美国公司“无法(同中国)竞争，因为美元汇价太高了 ，这会扼杀我们自己。” 美元指数 最新报100.50，上涨0.2%，之前一度在周二跌至100.26，为12月8日以来最低。 印尼股市 录得八个交易日以来的首次上涨，上涨个股数量超过下跌个股数量。 投资者在留意印尼央行的动态，后者料在周四维持指标利率不变，在全球充斥不确定性以及国内面临价格 压力之际，该央行正在密切监控印尼卢比的走势。 马来亚银行金英证券分析师Rahmi Marina在一份报告中写道，为了在宏观经济稳定和国内经济复苏之间求 得平衡，本月指标利率预计会维持不变。 菲律宾股市 上涨0.5