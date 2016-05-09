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亚洲 | 2016年 5月 9日 星期一 10:52 BJT

卫星图像显示朝鲜近期可能准备进行核试验--智库

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿5月6日 - 美国一家智库周五称，其5月5日获得朝鲜核试验场的商业卫星图像显示，朝鲜可能正准备于近期进行核试验。

由约翰·霍普金斯大学高级国际研究学院运营的38 North网站称，卫星图像显示该试验场存在“除了（核）试验准备期间外，不经常看到的”车辆运动。

外界强烈猜测，朝鲜可能在其36年来的首次劳动党全代会期间进行第五次核试验。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王燕焜

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