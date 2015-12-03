卫星图片显示朝鲜正在挖掘核试验的新隧道--报告

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿12月2日 - 美国研究机构周三称，来自10月和11月初的卫星图片显示，朝鲜正在挖掘供核试验使用的一条新隧道，但没有迹象显示朝鲜很快会进行核试验。
由约翰·霍普金斯大学高级国际研究学院运营的网站38 North报告称，卫星图片显示朝鲜自4月以来在丰溪里（Punggye-ri）进行明显的建设活动。朝鲜之前的三次核试验都在丰溪里进行。
报告称，商业卫星图片显示，除了另外三个之前进行过核试验或开挖的隧道以外，还有一个开挖的新隧道。
“虽然没有迹象显示（朝鲜）很快会进行核试验，但如果该国选择在未来几年在丰溪里进行更多的爆炸（试验），这条新隧道会加强其进行这类活动的能力。”报告称。
韩联社10月30日援引韩国政府消息人士的话报导称，有工人及车辆在该地进行挖掘新隧道的活动。
该消息人士称，这表明朝鲜有“在某时”进行核试验的意图，但似乎不会很快进行。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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