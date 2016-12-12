中国为执行安理会制裁决议暂停进口朝鲜煤炭

香港政务司司长林郑月娥提出请辞 拟竞选下届特首
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透北京12月11日 - 中国商务部宣布，为执行联合国安理会有关朝鲜的制裁决议，将暂停从朝鲜进口煤炭。
联合国安理会上个月末对朝鲜实施了新的制裁，旨在将其出口年收入减少四分之一。
商务部周六在其网站上发表简短声明称，“为执行联合国安理会第2321号决议，根据中华人民共和国对外贸易法，暂停进口朝鲜原产煤炭。”
外交人士称，中国是唯一购买朝鲜煤炭的国家，根据新的制裁决议，其进口将较2015年减少约7亿美元。
商务部称，“对于公告执行之日前已发运、已运抵我口岸的货物，可予以放行。本公告自2016年12月11日起执行，有效期至2016年12月31日。”(完)
(翻译 张荻；审校 龚芳)
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。
路透首尔1月12日 - 韩国特别检察官办公室发言人周四称，特别检察官尚未决定是否对三星电子副会长李在镕发出逮捕令。 发言人Lee Kyu-chul称，对李在镕正在进行调查，是否发出逮捕令要等到周四调查完成。 周四稍早检方以嫌疑人身份传唤了李在镕。(完) (翻译 张荻；审校 艾茂林)