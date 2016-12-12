中国为执行安理会制裁决议暂停进口朝鲜煤炭

路透北京12月11日 - 中国商务部宣布，为执行联合国安理会有关朝鲜的制裁决议，将暂停从朝鲜进口煤炭。

联合国安理会上个月末对朝鲜实施了新的制裁，旨在将其出口年收入减少四分之一。

商务部周六在其网站上发表简短声明称，“为执行联合国安理会第2321号决议，根据中华人民共和国对外贸易法，暂停进口朝鲜原产煤炭。”

外交人士称，中国是唯一购买朝鲜煤炭的国家，根据新的制裁决议，其进口将较2015年减少约7亿美元。

商务部称，“对于公告执行之日前已发运、已运抵我口岸的货物，可予以放行。本公告自2016年12月11日起执行，有效期至2016年12月31日。”(完)