中美围绕联合国对朝决议草案的磋商取得进展

路透华盛顿2月23日 - 中国和美国周二暗示双方接近就联合国针对朝鲜的决议草案达成一致。

中国外长王毅在与美国国务卿克里的联合新闻发布会上称，协商取得重要进展，双方正探讨就决议草案达成一致并在近期通过决议的可能性。

继朝鲜1月核试验及2月火箭发射后，中美在应对朝鲜的强硬程度方面未完全达成一致，美方敦促对朝鲜实施严厉的惩罚措施，中方则强调对话的重要性。

王毅与克里均不愿阐述联合国决议草案可能会有什么内容，但双方强调恢复朝核六方会谈的意愿。

“我们已取得重大进展，过去几天的（进展）很有建设性。”克里对记者说，“我们双方都希望能迅速向前推进。”

克里并强调，如果朝鲜愿意“回到谈判桌协商无核化”，美国对最终达成和平协定、正式结束朝鲜战争持开放态度。（完）