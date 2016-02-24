中美围绕联合国对朝决议草案的磋商取得进展

香港前财政司司长曾俊华宣布竞逐下届特首 冀望更美好香港
路透香港1月19日 - 本周初获批准请辞的前香港财政司司长曾俊华周四宣布，决定竞逐下届行政长官；他指香港目前最急切的是要建立信任、团结社会、重燃希望，并相信香港可以变得更好。
路透华盛顿2月23日 - 中国和美国周二暗示双方接近就联合国针对朝鲜的决议草案达成一致。
中国外长王毅在与美国国务卿克里的联合新闻发布会上称，协商取得重要进展，双方正探讨就决议草案达成一致并在近期通过决议的可能性。
继朝鲜1月核试验及2月火箭发射后，中美在应对朝鲜的强硬程度方面未完全达成一致，美方敦促对朝鲜实施严厉的惩罚措施，中方则强调对话的重要性。
王毅与克里均不愿阐述联合国决议草案可能会有什么内容，但双方强调恢复朝核六方会谈的意愿。
“我们已取得重大进展，过去几天的（进展）很有建设性。”克里对记者说，“我们双方都希望能迅速向前推进。”
克里并强调，如果朝鲜愿意“回到谈判桌协商无核化”，美国对最终达成和平协定、正式结束朝鲜战争持开放态度。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
路透香港1月19日 - 本周初获批准请辞的前香港财政司司长曾俊华周四宣布，决定竞逐下届行政长官；他指香港目前最急切的是要建立信任、团结社会、重燃希望，并相信香港可以变得更好。
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。