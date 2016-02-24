中美围绕联合国对朝决议草案的磋商取得进展

中港个股：中海油服预计去年净亏损117亿元，行业全面复苏尚需时日
路透香港1月20日 - 中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务 称，预计去年度净亏损达117亿元人民币，主要受油价低迷拖累；尽管油价逐步恢复，公司认为行业全面复苏尚需时日。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿2月23日 - 中国和美国周二暗示双方接近就联合国针对朝鲜的决议草案达成一致。
中国外长王毅在与美国国务卿克里的联合新闻发布会上称，协商取得重要进展，双方正探讨就决议草案达成一致并在近期通过决议的可能性。
继朝鲜1月核试验及2月火箭发射后，中美在应对朝鲜的强硬程度方面未完全达成一致，美方敦促对朝鲜实施严厉的惩罚措施，中方则强调对话的重要性。
王毅与克里均不愿阐述联合国决议草案可能会有什么内容，但双方强调恢复朝核六方会谈的意愿。
“我们已取得重大进展，过去几天的（进展）很有建设性，”克里对记者说，“我们双方都希望能迅速向前推进。”
克里并强调，如果朝鲜愿意“回到谈判桌协商无核化”，美国对最终达成和平协定、正式结束朝鲜战争持开放态度。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
路透香港1月20日 - 中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务 称，预计去年度净亏损达117亿元人民币，主要受油价低迷拖累；尽管油价逐步恢复，公司认为行业全面复苏尚需时日。
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