美国称中美尚未接近就联合国对朝新措施达成协议

中国武汉死亡黑天鹅检出H5N8亚型禽流感病毒--OIE
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。
路透亚的斯亚贝巴1月23日 （记者 Michelle Nichols） - 美国常驻联合国代表萨曼莎·鲍尔（Samantha Power）周六称，中美尚未接近就联合国新的对朝措施达成协议。
朝鲜1月6日宣布成功进行氢弹试验，外界则对其说法存疑。
联合国安理会当时表示，将立即着手磋商新的对朝重大措施，外交人士称这可能意味着扩大对朝制裁。
此后外交人士透露，中国与美国在就一项决议草案进行谈判，并与英国、法国、日本、韩国和俄罗斯磋商。
周六被问及中美是否接近达成协议时，鲍尔给出了否定的答复，但她未作详述。
多位联合国外交官称，要扩大联合国对朝制裁，更大的阻力可能来自俄罗斯而非中国。
一位要求匿名的美国官员称，仍在与安理会成员国及有关当事方继续就“针对朝鲜最新挑衅行为实施严厉、全面、有效的新制裁措施”展开磋商。
“我们正尽快推进。”该官员周一称。（完）
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。
韩国中央地区法院在凌晨做出此项裁决，李在镕将得以返回家中，这对三星集团而言可谓如释重负。自2014年李健熙因心脏病发作退隐之后，其子李在镕就一直是这家韩国最大财阀的实际领导人。
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)