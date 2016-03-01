美国称安理会将于周二就扩大对朝制裁决议草案进行表决

韩国法院闭门讯问三星集团领导人李在镕 审理拘捕令申请
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透联合国2月29日 （记者 Louis Charbonneau） - 美国常驻联合国代表团周一称，安理会将于周二就扩大对朝制裁决议草案进行表决。
美国代表团一名官员对路透表示，表决料于周二下午3点（2000 GMT）开始的一个会议上进行。
美国上周向联合国安理会提交针对朝鲜最近核试验而扩大对其制裁的决议草案。草案将显著扩大对朝制裁范围。若获通过，新制裁将成为安理会逾20年来最严厉的制裁措施。
美国原本希望上周表决，但俄罗斯要求更多时间研究草案文本。
草案要求联合国成员国对所有经其领土来往朝鲜的货物进行强制性检查，以确定是否存在违法货物。此前，联合国成员国仅被要求在有合理理由认为存在非法货物的情况下进行检查。路透看到了草案文本。
一位外交官称，草案文本有细微改动，但他没有提供更多细节。
外交人士称，美国通过近两个月的双边谈判赢得中国对草案的支持，期间美国总统奥巴马与中国国家主席习近平进行了沟通。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王琛
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透北京1月18日 - 中国国家主席习近平周二表示，两国人民和世界人民的根本利益需要中美两国共同努力，构建长期稳定的合作关系。
路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。