美国称安理会将于周二就扩大对朝制裁决议草案进行表决

路透联合国2月29日 （记者 Louis Charbonneau） - 美国常驻联合国代表团周一称，安理会将于周二就扩大对朝制裁决议草案进行表决。

美国代表团一名官员对路透表示，表决料于周二下午3点（2000 GMT）开始的一个会议上进行。

美国上周向联合国安理会提交针对朝鲜最近核试验而扩大对其制裁的决议草案。草案将显著扩大对朝制裁范围。若获通过，新制裁将成为安理会逾20年来最严厉的制裁措施。

美国原本希望上周表决，但俄罗斯要求更多时间研究草案文本。

草案要求联合国成员国对所有经其领土来往朝鲜的货物进行强制性检查，以确定是否存在违法货物。此前，联合国成员国仅被要求在有合理理由认为存在非法货物的情况下进行检查。路透看到了草案文本。

一位外交官称，草案文本有细微改动，但他没有提供更多细节。

外交人士称，美国通过近两个月的双边谈判赢得中国对草案的支持，期间美国总统奥巴马与中国国家主席习近平进行了沟通。（完）