安理会推迟表决扩大对朝制裁决议草案

路透联合国3月1日 （记者 Louis Charbonneau/Michelle Nichols） - 联合国安理会原定于周二就扩大对朝制裁决议草案进行表决，因俄罗斯要求继续对草案文本进行审核，表决推迟到周三进行。

美国上周向联合国安理会提交针对朝鲜最近核试验而扩大对其制裁的决议草案。草案将显著扩大对朝制裁范围。若获通过，这将成为安理会逾20年来实施的最严厉的制裁措施。

安理会称，表决原定于周二下午举行，现计划于周三上午10点（1500 GMT）举行。

美国常驻联合国代表团在声明中称，已经对该决议草案的表决时间重新作出安排，因之前“俄罗斯援引24小时审阅程序”提出继续审核要求。

俄罗斯常驻联合国代表丘尔金（Vitaly Churkin）对记者表示，“鉴于来自朝鲜的特定挑战，安理会需要通过这项决议”。

“我们确实要处理一些事项，并与美国代表团进行了讨论。我认为他们接纳了我们的一些关切，”他说道。“他们接纳了我们的所有关切吗？没有。”

美国原本希望上周表决，但俄罗斯要求更多时间以研究草案文本。（完）