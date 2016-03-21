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时事要闻 | 2016年 3月 21日 星期一 09:17 BJT

联合国安理会谴责朝鲜近期弹道导弹发射活动

路透联合国3月18日（记者 Michelle Nichols） - 联合国安理会周五强烈谴责朝鲜近期的弹道导弹发射活动，联合国秘书长潘基文敦促朝鲜“停止这些具煽动性、导致紧张局势升级的行为”。

韩国军方周五称，朝鲜向东部海域发射至少一枚弹道导弹，导弹飞行距离约800公里。朝鲜本月稍早还曾发射两枚短程弹道导弹。

“安理会成员国对（朝鲜）发射弹道导弹予以强烈谴责并表示严重关切。”安理会就此事召开会议后发表的声明中称。

安理会并强调指出，所有这些发射活动都是不可接受的，违反了安理会相关决议，且对地区和国际安全构成威胁。

潘基文的发言人杜加里克（Stephane Dujarric）周五对记者表示：“朝鲜半岛局势，包括最近的弹道导弹发射活动，令人深感不安。”

“我们再次敦促朝鲜履行国际义务，包括（遵守）安理会相关决议。”杜加里克称。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍

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