美国称中美尚未接近就联合国对朝新措施达成协议

(本文由路透中文网编译提供)

路透亚的斯亚贝巴1月23日 - 美国常驻联合国代表萨曼莎·鲍尔（Samantha Power）周六称，中美尚未接近就联合国新的对朝措施达成协议。

朝鲜1月6日宣布成功进行氢弹试验，外界则对其说法存疑。

联合国安理会当时表示，将立即着手磋商新的对朝重大措施，外交人士称这可能意味着扩大对朝制裁。

此后外交人士透露，中国与美国在就一项决议草案进行谈判，并与英国、法国、日本、韩国和俄罗斯磋商。

周六被问及中美是否接近达成协议时，鲍尔给出了否定的答复，但她未作详述。

多位联合国外交官称，要扩大联合国对朝制裁，更大的阻力可能来自俄罗斯而非中国。

一位要求匿名的美国官员称，仍在与安理会成员国及有关当事方继续就“针对朝鲜最新挑衅行为实施严厉、全面、有效的新制裁措施”展开磋商。

“我们正尽快推进。”该官员周一称。(完)