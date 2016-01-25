美国称中美尚未接近就联合国对朝新措施达成协议

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--1月19日
路透1月19日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:01时,1美元=6.8729 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9 0.744 1.76 市北高新 18.84 1.081 2.54 大众交通 6.23 0.707 1.28 永生投资 12.89 1.529 1.23 老凤祥 3
(本文由路透中文网编译提供)
路透亚的斯亚贝巴1月23日 - 美国常驻联合国代表萨曼莎·鲍尔（Samantha Power）周六称，中美尚未接近就联合国新的对朝措施达成协议。
朝鲜1月6日宣布成功进行氢弹试验，外界则对其说法存疑。
联合国安理会当时表示，将立即着手磋商新的对朝重大措施，外交人士称这可能意味着扩大对朝制裁。
此后外交人士透露，中国与美国在就一项决议草案进行谈判，并与英国、法国、日本、韩国和俄罗斯磋商。
周六被问及中美是否接近达成协议时，鲍尔给出了否定的答复，但她未作详述。
多位联合国外交官称，要扩大联合国对朝制裁，更大的阻力可能来自俄罗斯而非中国。
一位要求匿名的美国官员称，仍在与安理会成员国及有关当事方继续就“针对朝鲜最新挑衅行为实施严厉、全面、有效的新制裁措施”展开磋商。
“我们正尽快推进。”该官员周一称。(完)
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
路透1月19日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:01时,1美元=6.8729 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9 0.744 1.76 市北高新 18.84 1.081 2.54 大众交通 6.23 0.707 1.28 永生投资 12.89 1.529 1.23 老凤祥 3
路透1月19日 - 以下为中国深圳A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:02时,1港元=0.8857 1人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.60 7.77 2.41 南玻 11.10 5.92 2.12 深康佳 4.32 2.77 1.76 ST中华 11.30 4.78 2.67 ST中冠 9.4
6月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收涨0.6日圆，报每公斤301.5日圆(2.63美元)，受日圆兑美元走软提振。日元走软，令以日圆计价的商品对其他货币持有者而言变得更便宜。