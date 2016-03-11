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亚洲 | 2016年 3月 11日 星期五 11:25 BJT

潘基文呼吁朝鲜停止发射导弹等破坏稳定的活动

(本文由路透中文网编译提供)

路透联合国3月11日 - 联合国秘书长潘基文的发言人周四称，潘基文呼吁朝鲜停止发射导弹等破坏稳定的活动，并对朝鲜半岛局势表示“严重关切”。

朝鲜不顾联合国安理会的决议，周四向该国海域发射了两枚短程弹道导弹。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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