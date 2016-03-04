俄罗斯称朝鲜进行短程发射表明其“尚未汲取适当教训”

韩国法院闭门讯问三星集团领导人李在镕 审理拘捕令申请
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透联合国3月3日 - 俄罗斯常驻联合国代表丘尔金（Vitaly Churkin）称，朝鲜周四进行短程发射的决定表明其尚未从联合国本周对其实施的新制裁措施中汲取适当教训。
“这意味着他们（朝鲜）尚未汲取适当教训，”丘尔金被问及朝鲜周四实施短程发射时表示。
“这是他们（朝鲜）回应我们决议的方式，”日本常驻联合国代表吉川元伟表示。“他们可能会有更多举动。”（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透北京1月18日 - 中国国家主席习近平周二表示，两国人民和世界人民的根本利益需要中美两国共同努力，构建长期稳定的合作关系。
路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。