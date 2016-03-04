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时事要闻 | 2016年 3月 4日 星期五 10:11 BJT

俄罗斯称朝鲜进行短程发射表明其“尚未汲取适当教训”

路透联合国3月3日 - 俄罗斯常驻联合国代表丘尔金（Vitaly Churkin）称，朝鲜周四进行短程发射的决定表明其尚未从联合国本周对其实施的新制裁措施中汲取适当教训。

“这意味着他们（朝鲜）尚未汲取适当教训，”丘尔金被问及朝鲜周四实施短程发射时表示。

“这是他们（朝鲜）回应我们决议的方式，”日本常驻联合国代表吉川元伟表示。“他们可能会有更多举动。”（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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