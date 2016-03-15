金正恩称朝鲜将很快进行核弹头爆炸试验 中国作出回应（更新版）

意大利中部地区发生5.4级地震--欧洲地中海地震中心
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)
（新增中国外交部评论）
路透首尔3月15日（记者 Jack Kim/James Pearson） - 朝中社周二报道称，朝鲜领导人金正恩表示，将很快进行核弹头爆炸试验，并试验发射能搭载核弹头的各类弹道导弹。
金正恩在视察一次成功的弹道导弹重返大气层模拟试验时发表了上述言论。
“他（金正恩）宣布（朝鲜）将很快进行核弹头试验，并试验发射能搭载核弹头的各类弹道导弹，以进一步增强核打击能力的可靠性，他并要求相关部门为此作好尽可能详尽的预先安排，”朝中社称。
遭遇联合国新一轮严厉制裁之后，朝鲜几乎每天都会发布好战声明。
美国与韩国专家称，外界普遍认为朝鲜尚未成功实现将核弹头小型化以便安装到洲际弹道导弹上。更重要地是，外界亦普遍认为尚未有试验证明朝鲜已掌握弹道导弹重返大气层的技术。
金正恩上周称，朝鲜已实现核弹头小型化。
中国外交部周二敦促有关方面谨言慎行。
中国外交部发言人陆慷在例行记者会上称，“我们敦促有关方面切实履行安理会决议，谨言慎行，不要再采取进一步激化局势的行动。”（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)
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