更新版 1-金正恩称朝鲜将很快进行核弹头爆炸试验 中国作出回应

全球金市：金价承压，因美联储主席叶伦支持美国升息
菲律宾环境及自然资源部部长洛佩斯(Regina Lopez)周三称，菲律宾又取消了六家企业的环保许可，其中包括四家矿企。(完)
（新增中国外交部评论）
路透首尔3月15日（记者 Jack Kim/James Pearson） - 朝中社周二报道称，朝鲜领导人金正恩表示，将很快进行核弹头爆炸试验，并试验发射能搭载核弹头的各类弹道导弹。
金正恩在视察一次成功的弹道导弹重返大气层模拟试验时发表了上述言论。
“他（金正恩）宣布（朝鲜）将很快进行核弹头试验，并试验发射能搭载核弹头的各类弹道导弹，以进一步增强核打击能力的可靠性，他并要求相关部门为此作好尽可能详尽的预先安排，”朝中社称。
遭遇联合国新一轮严厉制裁之后，朝鲜几乎每天都会发布好战声明。
美国与韩国专家称，外界普遍认为朝鲜尚未成功实现将核弹头小型化以便安装到洲际弹道导弹上。更重要地是，外界亦普遍认为尚未有试验证明朝鲜已掌握弹道导弹重返大气层的技术。
金正恩上周称，朝鲜已实现核弹头小型化。
中国外交部周二敦促有关方面谨言慎行。
中国外交部发言人陆慷在例行记者会上称，“我们敦促有关方面切实履行安理会决议，谨言慎行，不要再采取进一步激化局势的行动。”(完)
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
菲律宾环境及自然资源部部长洛佩斯(Regina Lopez)周三称，菲律宾又取消了六家企业的环保许可，其中包括四家矿企。(完)
0124GMT * 美元/人民币中间价为6.8568，高于预期，上日为6.8525 * 美元指数隔夜大涨，推动美元/人民币中间价小升 * 模拟人民币定价机制的模型此前预测中间价会较低 * 美元/离岸人民币略高于上日收盘价6.8405，最新报6.8415 * 如果退出波林格下降通道6.8365，可能引发空头回补 * 前中国央行顾问：中国可以容忍2017年人民币贬值5% (完) (编译 张涛；审校 李爽)
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2017/0119/LTN20170119044_C.pdf)