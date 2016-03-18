朝鲜发射弹道导弹 各方回应（更新版）

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路透首尔3月18日（记者 Jack Kim/Ju-min Park） - 韩国军方称，朝鲜周五向其东部海域发射至少一枚弹道导弹，导弹飞行距离约800公里。

一位美国官员在华盛顿对路透称，朝鲜此次看来是用公路机动发射装置发射的中程导弹。

韩国联合参谋部声明中称，朝鲜周五早晨从平壤北部地区向东部海域发射了一枚导弹。

声明还称，朝鲜随后疑似从同一地区发射了第二枚导弹，但导弹在约17千米的高度从雷达消失。

韩国未证实朝鲜发射导弹的类型。但800公里的飞行距离可能超出了朝鲜多数短程导弹的射程。韩国国防部估计朝鲜“劳动”导弹的最远射程在1,300公里。

朝鲜周五的导弹发射迅速招来各方的批评和呼吁。

中国外交部发言人陆慷周五在例行记者会上敦促朝鲜方面执行安理会相关决议，并称希望有关各方保持冷静和克制，避免采取可能导致半岛局势进一步紧张的行动。

美国国务院在声明中敦促朝鲜把重点放在采取切实措施履行国际承诺和义务方面。

日本首相安倍晋三在国会称，日本方面迅速对朝鲜发射活动予以谴责，通过朝鲜驻华使馆向朝方提出了抗议。

安倍表示，“日方强烈要求朝方保持克制，且日方将采取一切必要措施譬如警告和侦察活动，确保有能力应对任何情况。”

韩国统一部称，朝鲜应将重点放在改善人民生活上，挑衅行动毫无助益。（完）