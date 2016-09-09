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时事要闻 | 2016年 9月 9日 星期五 12:50 BJT

奥巴马称将采用一切手段使韩国免受朝鲜威胁

路透首尔9月9日 - 韩国总统办公室周五表示，美国总统奥巴马已经表示，将根据与韩国签署的共同防御条约采取一切措施，保护韩国不受朝鲜威胁，包括为其提供核保护伞(nuclear umbrella)。

韩国总统府青瓦台称，奥巴马和韩国总统朴槿惠已经通过电话。

韩国总统府称，两位领导人同意采用一切手段，迫使朝鲜放弃核计划，包括通过新的联合国安理会决议。(完)

(编译 李春喜 审校 白云)

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