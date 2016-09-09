奥巴马称将采用一切手段使韩国免受朝鲜威胁

杨洁篪称任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透首尔9月9日 - 韩国总统办公室周五表示，美国总统奥巴马已经表示，将根据与韩国签署的共同防御条约采取一切措施，保护韩国不受朝鲜威胁，包括为其提供核保护伞(nuclear umbrella)。
韩国总统府青瓦台称，奥巴马和韩国总统朴槿惠已经通过电话。
韩国总统府称，两位领导人同意采用一切手段，迫使朝鲜放弃核计划，包括通过新的联合国安理会决议。(完)
(编译 李春喜 审校 白云)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
特别检察官办公室的发言人Lee Kyu-chul在例行新闻简报会上表示，尚未做出是否申请逮捕令的决定。他说，这一决定最晚周日做出。(完)
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。