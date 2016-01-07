美国众议院领导人考虑尽快对进一步制裁朝鲜的法案进行投票--消息人士

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月6日（记者 Patricia Zengerle） - 美国国会消息人士周三称，美国众议院共和党领导人正在考虑尽快于下周对一项拖延已久的法案进行投票，旨在通过对与朝鲜有业务往来外国企业实施更严厉的惩罚来扩大对朝鲜的制裁。
相关措施是美国众议院外交委员会主席罗伊斯（Ed Royce）及该委员会的恩格尔（Eliot Engel）在去年年初引入的，已在去年2月获得该委员会通过。
美国众议院共和党领导人没有推动在2015年就该提案进行投票。但朝鲜周三宣布进行核试验，促使美国国会议员呼吁美国作出强硬回应。
两名国会助理对路透称，众议院领导人正在重新评估相关措施，可能最早会在下周投票表决。一位来自共和党领导层的消息人士称，尚未作出安排进行辩论及投票的决定。
罗伊斯周三对记者称，他一直在推动对朝鲜实施更多制裁的立法，但罗伊斯办公室无法证实相关法案投票的时间。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。