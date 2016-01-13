美众议院扩大对朝制裁法案获压倒性通过

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿1月12日 （记者 Patricia Zengerle） - 美国众议院周二近乎一致通过一项可能扩大对朝鲜制裁的法案。

这项法案获得共和党人和民主党人的压倒性支持，以418票支持、2票反对的结果获得通过。参议院领导人称，他们预期将很快考虑一项类似法案。

这项法案于2015年初提出，但直到朝鲜宣布氢弹试验后才进行投票。美国官员称，他们认为朝鲜试验了核武器，但并非氢弹。

“（该法案）通过针对性财务措施施加压力，使（朝鲜领导人）金正恩及朝鲜高官与他们在外国银行的资产以及维持他们统治的硬通货相隔离，”美众议院外交事务委员会主席罗伊斯（Ed Royce）表示，罗伊斯也是该法案的起草人之一。

法案必须获得美国参议院的通过，并经总统奥巴马签署方能成为法律。

参议院多数党领袖麦康奈尔（Mitch McConnell）称，参议院将“很快”考虑一项对朝制裁法案。

参议院的法案亦料获得两党支持。

“我认为，在这个领域存在共识：朝鲜的所作所为是错误的，我们必须采取行动，”参议院对外关系委员会资深民主党议员本·卡丁（Ben Cardin）周一晚对记者表示。（完）