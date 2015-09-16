版本:
中国
时事要闻 | 2015年 9月 16日 星期三 08:52 BJT

美国敦促朝鲜避免加剧地区紧张的挑衅行为

路透华盛顿9月15日 - 美国国务院周二敦促朝鲜避免采取加剧地区紧张的行为。

朝鲜周二称，位于宁边的主要核设施在运转，并正在提升核武器的“质量和数量”，“随时”可以使用核武器对付美国。

美国国务院发言人柯比（John Kirby）称，他已经了解朝鲜的声明，但拒绝就此置评，只是呼吁朝鲜避免挑衅行为。

“我们继续呼吁朝鲜避免采取加剧地区紧张的不负责任的挑衅行为，并致力于履行其国际义务与承诺，”柯比称。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐