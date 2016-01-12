美韩未商讨重新在韩部署核武器--官员

香港前财政司司长曾俊华宣布竞逐下届特首 冀望更美好香港
路透香港1月19日 - 本周初获批准请辞的前香港财政司司长曾俊华周四宣布，决定竞逐下届行政长官；他指香港目前最急切的是要建立信任、团结社会、重燃希望，并相信香港可以变得更好。
路透华盛顿1月11日 - 一名美国官员周一称，美国和韩国未在商讨重新在韩国部署核武器，称重新部署核武器可能引发地区军备竞赛。
这位要求匿名的官员证实了美韩正在就向朝鲜半岛部署更多美国“战略资产”进行磋商，但称这意味着向朝鲜半岛部署可搭载核武器的轰炸机等军备，而非重新在韩国部署美国的核武器。
“重新在（朝鲜）半岛部署核武器会导致邻国对他们应采取何等步骤产生疑问，这将导致该地区局势迅速升级并引发非常危险的军备竞赛，”该官员称。
被问及重新在韩部署核武器是否可能促使朝鲜更加激进地追求核武器计划时，该官员答道：“那是很有可能的。”
“即使我们对他们不构成任何威胁，朝鲜仍以美国及其盟国构成了威胁为借口以发展他们危险的（核）能力，”他说道。重新在韩国部署美国的核武器“将促使朝鲜领导层更加致力于追求他们的（大规模杀伤性武器）能力，并在事实上给他们这样做以非常方便的借口。”
美国前总统老布什1991年决定从韩国撤出美国的核武器。（完）
编译：刘珞焱 王燕焜
路透香港1月19日 - 本周初获批准请辞的前香港财政司司长曾俊华周四宣布，决定竞逐下届行政长官；他指香港目前最急切的是要建立信任、团结社会、重燃希望，并相信香港可以变得更好。
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。