美韩未商讨重新在韩部署核武器--官员

路透华盛顿1月11日 - 一名美国官员周一称，美国和韩国未在商讨重新在韩国部署核武器，称重新部署核武器可能引发地区军备竞赛。

这位要求匿名的官员证实了美韩正在就向朝鲜半岛部署更多美国“战略资产”进行磋商，但称这意味着向朝鲜半岛部署可搭载核武器的轰炸机等军备，而非重新在韩国部署美国的核武器。

“重新在（朝鲜）半岛部署核武器会导致邻国对他们应采取何等步骤产生疑问，这将导致该地区局势迅速升级并引发非常危险的军备竞赛，”该官员称。

被问及重新在韩部署核武器是否可能促使朝鲜更加激进地追求核武器计划时，该官员答道：“那是很有可能的。”

“即使我们对他们不构成任何威胁，朝鲜仍以美国及其盟国构成了威胁为借口以发展他们危险的（核）能力，”他说道。重新在韩国部署美国的核武器“将促使朝鲜领导层更加致力于追求他们的（大规模杀伤性武器）能力，并在事实上给他们这样做以非常方便的借口。”

美国前总统老布什1991年决定从韩国撤出美国的核武器。（完）