朝鲜最新核试验未增强其技术能力--美国导弹防御局长

路透华盛顿1月19日 （记者 Andrea Shalal/David Brunnstrom/Jonathan Landay） - 美国导弹防御局局长詹姆斯·叙林（James Syring）周二称，朝鲜1月6日的核试验并没有增强其技术能力，但美国政府将继续密切监测朝鲜是否正在发展能够打到美国的热核弹头。

“我可判定他们（朝鲜）的技术能力没有增强，”叙林在美国战略与国际研究中心（CSIS）主办的活动上表示。“尽管如此，他们所做的一切仍令人不安与忧虑……我们将继续密切监测。”

对于朝鲜最近试验的是什么，叙林没有提供更多细节。

叙林称，美国识别、追踪和拦截潜在朝鲜导弹威胁的努力并未因近期朝核试验而发生重大变化。“如证明有必要，你会看到我们的计划改变，”他说道。“在预先防御该威胁方面，我们绝对处于正确道路上。”

叙林称，年底前美国导弹防御局将在阿拉斯加和加利福尼亚部署就绪37个地基拦截器，2017年底前部署44个。朝鲜进行第三次核试验后，时任美国防长查克·哈格尔（Chuck Hagel）于2013年3月下令增加部署14个拦截器。

核专家称，朝鲜可能从核试验中获得了数据和实际知识，但否认朝鲜宣称引爆了氢弹的说法。（完）