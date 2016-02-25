美国周四将向安理会提交扩大对朝制裁决议草案（更新版2）

（增加中国外交部评论）

路透联合国2月25日（记者 Louis Charbonneau） - 路透联合国2月25日（记者 Louis Charbonneau） - 美国常驻联合国代表团发言人库珀（Kurtis Cooper）称，美国周四将向联合国安理会提交针对朝鲜最近核试验而扩大对其制裁的决议草案。

“（美国常驻联合国）代表鲍尔（Samantha Power）将提交决议草案至安理会审议，以回应（朝鲜）近期进行的核试验及之后的弹道导弹发射活动。”库珀在声明中表示。

“我们希望与安理会一道对朝鲜近期旨在推进核武器项目的系列试验进行有力、全面的回应。”他表示。

安理会外交官员周三称，美国和中国已就安理会针对朝鲜最近核试验而扩大对该国制裁的决议草案达成一致，并希望在未来几日付诸表决。

联合国新闻办公室称，安理会定于周四下午3点（2000 GMT）商讨联合国对朝制裁机制事项。

中国外交部发言人华春莹表示：“联合国安理会涉朝新决议磋商已取得重要进展，有望很快达成一致。”

“我们希望并相信新决议有助于有效阻遏朝鲜核、导计划的进一步推进，”华春莹周四在例行记者会上说道。（完）