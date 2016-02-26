美国向安理会提交制裁朝鲜决议草案

路透联合国2月25日（记者 Louis Charbonneau/Michelle Nichols） - 美国周四向联合国安理会提交制裁朝鲜决议草案。若草案获得通过，将会明显收紧对朝鲜现行的限制措施，从而成为逾20年来最严厉的联合国制裁。

草案要求联合国成员国对所有经其领土来往朝鲜的货物进行强制性检查，以确定是否存在非法货物。此前，成员国仅被要求在有合理理由认为存在非法货物的情况下进行检查。路透看到了草案内容。

此外，草案还提议对向朝鲜转让任何可直接有助于其武装力量作战能力的物品实施前所未有的禁令，譬如像可被改装用于军事目的的卡车等。

其他提议措施包括禁止向朝鲜提供航空、火箭燃料，成员国需驱逐从事非法活动的朝鲜外交官，将17名朝鲜人及包括朝鲜国家宇宙开发局（NADA）在内的12个实体列入黑名单等。

美国常驻联合国代表鲍尔（Samantha Power）对记者称，这些新措施若获批，将会成为“逾20年来安理会实施的最严厉的制裁”。

一些安理会外交官预测，该决议草案将会在周六的一个会议上获得批准。但俄罗斯常驻联合国副代表Petr Iliichev对路透称，俄方需要时间研究该草案，最早可能在下周进行表决。

鲍尔表示，这些措施针对的是朝鲜领导层，“注意不要惩罚朝鲜民众”。

中国外交部发言人华春莹周四在例行记者会上被问及相关问题时表示：“我们希望并相信新决议有助于有效阻遏朝鲜核、导计划的进一步推进。”（完）