美官员称朝鲜若进行第五次核试验 可能遭新一轮制裁

路透华盛顿4月19日 （记者 Arshad Mohammed/David Brunnstrom） - 美国负责东亚和太平洋事务的助理国务卿拉塞尔（Danny Russel）周二称，朝鲜若进行第五次核试验，可能招致新一轮制裁，可能的制裁措施包括阻断海外朝鲜劳工汇回资金。

“这就好比用药，药效达不到要求时，就可以增加剂量。”拉塞尔对路透表示。

拉塞尔明确表示，他谈到的是联合国安理会、美国自身、或者欧盟及东南亚一群想法相近的国家与美国一道对朝鲜实施新制裁的可能性。

朝鲜1月进行第四次核试验，2月发射远程火箭，引发联合国安理会扩大对朝制裁。

继朝鲜上周试验中程导弹失败后，一些专家预计朝鲜近期将进行第五次核试验，可能在朝鲜劳动党5月初全国代表大会前。

关于朝鲜在海外劳工的数量，各方的估计差异很大，但韩国统一研究院的一项研究估计数量最多达15万人，主要在中国和俄罗斯，每年汇回款项多达9亿美元。朝鲜在海外劳工一般在餐馆或建筑工地工作，也有当医生的。

美国官员和分析人士称，当前的、或是任何新的对朝制裁措施效果如何，很大程度上取决于中国是否完全执行制裁措施。

拉塞尔称，若朝鲜进行第五次核试验，美日韩也可能采取某些“防卫相关的措施”。

“随着威胁增加，我们的防卫能力也需要相应调整。”他说道。他并强调称，朝鲜也可选择重返朝核六方会谈的外交路径。（完）