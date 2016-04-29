美国称正在努力切断朝鲜的收入来源

路透华盛顿4月28日 - 针对朝鲜近期的核导弹试验活动，美国周四表示正致力于切断朝鲜的收入来源，并因此瞄准朝鲜海外劳务人员的汇款。

美国副国务卿布林肯（Antony Blinken）在众议院的听证会上称，美国正在“不懈地”致力于促使相关国家切断汇回朝鲜的汇款业务。

他还表示，美国正在鼓励将不从事外交活动的朝鲜外交人员送回国，同时确保人们不要前往朝鲜，包括与5月6日将召开的劳动党全国党代会相关的旅行。

“除了执行（联合国）安理会决议外，我们的重点是同我们的主要盟国日本和韩国合作，不间断地向朝鲜施压。”布林肯说。

“我们正在以各种方式努力来切断所有流入这个政权的收入。譬如，他们有……汇款不能被他们的家人拿到、但流入这个政权手中的海外劳务人员。我们正在致力于切断那些（收入）。”

外界对朝鲜外海劳务人员数量的预估不尽相同。韩国统一研究院的预测是朝鲜海外劳务人员数量高达15万人，主要在中国和俄罗斯，这些人一年汇回朝鲜的汇款高达9亿美元。

布林肯称，美国还致力于确保让朝鲜官员不被邀请出国旅行，并在努力确保让朝鲜船只和飞机不被允许在其他国家停泊或着陆。

朝鲜在召开劳动党第七次全国代表大会前进行了一系列导弹试射活动，这违反联合国的相关决议。此外，专家认为，朝鲜可能在劳动党全国代表大会前进行新的核试验。（完）