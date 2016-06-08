独家：朝鲜重启生产核武器所需的钚燃料生产--美国官员

美国商务部长提名人罗斯2004年以来向海外转移2,700个就业岗位
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
路透华盛顿6月7日 - 美国国务院一高级官员周二称，朝鲜已重新开始生产钚燃料，说明该国无视国际制裁，计划推进核武器计划。
就在前一天国际原子能机构称，有“迹象显示”朝鲜似乎重启了宁边主要核设施的一个装置，从乏燃料中生产钚。
这暗示朝鲜政府正在采取行动以确保核燃料的稳定供应，尽管其在1月进行第四次核试验后受到更加严厉的国际制裁。
上述美国官员要求匿名，称美国政府对朝鲜恢复钚生产感到担忧，但没有明确提到美国的反应。
“朝鲜的一举一动都让人担心，”这位官员对路透称。(完)
(编译 王丽鑫；审校 郑茵)
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
特别检察官发言人Lee Kyu-chul在例行媒体简布会上称，检方认为朴槿惠将会接受讯问，但目前尚未与朴槿惠办公室讨论细节问题。
路透柏林1月16日 - 德国总理默克尔周一称，欧洲的命运掌握在欧洲自己手中。这是默克尔对美国当选总统特朗普的言论作出的回应，特朗普此前在一家报纸采访中称他认为继英国退欧后，还有其他国家会脱离欧盟。