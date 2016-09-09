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时事要闻 | 2016年 9月 9日 星期五 10:37 BJT

美国称注意到朝鲜核试验场附近发生了地震

路透华盛顿9月9日 - 美国白宫国家安全委员会周四称，注意到朝鲜已知核试验场附近发生地震。国家安全委员会声明称，“我们正与区域伙伴密切合作，监测并持续评估朝鲜情势发展。”

韩国联合通讯社报导称，一韩国政府官员称地震疑似为朝鲜进行了第五次核试验。(完)

(翻译 张荻；审校 孙茉莉)

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