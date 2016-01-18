美日韩举行副外长级会谈 商讨应对朝核问题

香港已公布经济指标--2017/1/19
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔/东京1月16日 - 美国副国务卿布林肯（Antony Blinken）称，朝鲜必须先通过行动表明其弃核诚意，而后才能展开对话。
“遗憾的是，10年来，在导弹及核项目方面朝鲜完全违背了对国际社会的义务。”布林肯在东京一次新闻发布会上说。
“因此，（我们）很难非常认真地看待他们的任何提议，尤其是在他们进行第四次核试验之后。”布林肯在美日韩副外长级会谈后说。
美国国务院发言人柯比（John Kirby）被问及美国是否考虑停止美韩联合军演时称，美国对韩国有联盟承诺。
“我们将继续确保美韩联盟在各方面充分准备，以保护韩国人民和（朝鲜）半岛安全。”柯比在例行新闻发布会上称。
美日韩官员还一致同意推动美国对朝鲜严厉制裁，并呼吁中国采取进一步行动。
布林肯称，朝鲜应以伊朗为榜样。
他说：“（与伊朗的）协议之所以成为可能，是由于伊朗决定冻结、并在一些方面削弱其核项目，换取时间和空间，看看我们能否达成全面协议。”(完)
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
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