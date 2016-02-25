美国周四将向安理会提交扩大对朝制裁决议草案

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--1月19日
路透1月19日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:01时,1美元=6.8729 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9 0.744 1.76 市北高新 18.84 1.081 2.54 大众交通 6.23 0.707 1.28 永生投资 12.89 1.529 1.23 老凤祥 3
路透联合国2月25日 - 美国常驻联合国代表团发言人柯蒂斯·库珀（Kurtis Cooper）称，美国周四将向联合国安理会提交针对朝鲜最近核试验而扩大对其制裁的决议草案。
“（美国驻联合国）大使鲍尔（Samantha Power）将提交决议草案至安理会审议，以回应（朝鲜）近期进行的核试验及之后的弹道导弹发射活动，”库珀在声明中表示。
“我们希望与安理会一道对朝鲜近期旨在推进核武器计划的系列试验进行有力的和全面的回应，”他表示。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透1月19日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:01时,1美元=6.8729 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9 0.744 1.76 市北高新 18.84 1.081 2.54 大众交通 6.23 0.707 1.28 永生投资 12.89 1.529 1.23 老凤祥 3
路透1月19日 - 以下为中国深圳A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:02时,1港元=0.8857 1人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.60 7.77 2.41 南玻 11.10 5.92 2.12 深康佳 4.32 2.77 1.76 ST中华 11.30 4.78 2.67 ST中冠 9.4
6月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收涨0.6日圆，报每公斤301.5日圆(2.63美元)，受日圆兑美元走软提振。日元走软，令以日圆计价的商品对其他货币持有者而言变得更便宜。