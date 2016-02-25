美国周四将向安理会提交扩大对朝制裁决议草案

路透联合国2月25日 - 美国常驻联合国代表团发言人柯蒂斯·库珀（Kurtis Cooper）称，美国周四将向联合国安理会提交针对朝鲜最近核试验而扩大对其制裁的决议草案。

“（美国驻联合国）大使鲍尔（Samantha Power）将提交决议草案至安理会审议，以回应（朝鲜）近期进行的核试验及之后的弹道导弹发射活动，”库珀在声明中表示。

“我们希望与安理会一道对朝鲜近期旨在推进核武器计划的系列试验进行有力的和全面的回应，”他表示。（完）