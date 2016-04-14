美国防务官员称朝鲜的导弹打击能力将增强

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路透华盛顿4月13日（记者David Brunnstrom/Idrees Ali） - 美国官员周三称，美国情报机构认为朝鲜将洲际弹道导弹发射至美国的能力目前尚弱，但朝鲜这方面的能力未来将提升，因此美国持续投资于导弹防御体系至关重要。

自1月6日第四次核试验以来，朝鲜已实施一系列武器技术试验，表明其无视国际制裁，致力于研发远程核导弹。

美国国防部高级官员麦科恩（Brian McKeon）在参议院听证会上称，朝鲜的核项目及导弹项目对美国及其东亚盟国造成日益严峻的威胁。

他表示，朝鲜正寻求发展射程可及美国的远程核弹道导弹，并致力于实现其KN-08移动式洲际弹道导弹实际部署。

“虽然朝鲜洲际弹道导弹的可靠性可能还很低，但朝鲜已利用其大浦洞-2型发射装置将卫星送入轨道，展示了可用于远程导弹的技术。”他说道。

负责美国空防的官员戈特尼（Bill Gortney）在同一场听证会上称，虽然美国情报机构估计目前朝鲜打击美国的能力尚弱，但慎重起见，还是得假设其已拥有打击能力。

韩国认为朝鲜已有能力将核弹头装在射程可覆盖整个韩国和日本大部分领土的中程导弹上，戈特尼表示认同韩国的看法。

戈特尼并认为，朝鲜领导人金正恩掌权后，中国对朝鲜的影响力已不像过去那么大。（完）