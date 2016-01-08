美国海军“日益关切”朝鲜半岛的紧张局势

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透日本横须贺1月8日 - 美国军方一名高官周五称，美国海军对朝鲜半岛的紧张局势日益关切。朝鲜的核试验可能促使韩国与日本加强军事关系。
“发生了一次巨大爆炸，这应该让所有国家感到担忧，”美国海军第七舰队司令、海军中将约瑟夫·奥库安（Joseph Aucoin）在“罗纳德·里根号”航空母舰上对记者表示。
奥库安称，第七舰队已做好准备，有必要时将对驻扎在韩国的美军予以支持。
日本与韩国近期关系有所改善，尤其是两国近期就解决“慰安妇”问题签署了一份里程碑式的协议。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。