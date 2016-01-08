美国海军“日益关切”朝鲜半岛的紧张局势

(本文由路透中文网编译提供)

路透日本横须贺1月8日 - 美国军方一名高官周五称，美国海军对朝鲜半岛的紧张局势日益关切。朝鲜的核试验可能促使韩国与日本加强军事关系。

“发生了一次巨大爆炸，这应该让所有国家感到担忧，”美国海军第七舰队司令、海军中将约瑟夫·奥库安（Joseph Aucoin）在“罗纳德·里根号”航空母舰上对记者表示。

奥库安称，第七舰队已做好准备，有必要时将对驻扎在韩国的美军予以支持。

日本与韩国近期关系有所改善，尤其是两国近期就解决“慰安妇”问题签署了一份里程碑式的协议。（完）