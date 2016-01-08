美国海军“日益关切”朝鲜半岛的紧张局势

路透专访：伊拉克称在该国运营的多数国际大型油企都参与了OPEC减产协议
路透伦敦1月23日 - 伊拉克石油部长卢艾比(Jabar Ali al-Luaibi)周一称，大部分在伊拉克境内运营的国际大型油企都在减产，落实石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国为帮助平衡油市而达成的减产协议。
(本文由路透中文网编译提供)
路透日本横须贺1月8日 - 美国军方一名高官周五称，美国海军对朝鲜半岛的紧张局势日益关切。朝鲜的核试验可能促使韩国与日本加强军事关系。
“发生了一次巨大爆炸，这应该让所有国家感到担忧，”美国海军第七舰队司令、海军中将约瑟夫·奥库安（Joseph Aucoin）在“罗纳德·里根号”航空母舰上对记者表示。
奥库安称，第七舰队已做好准备，有必要时将对驻扎在韩国的美军予以支持。
日本与韩国近期关系有所改善，尤其是两国近期就解决“慰安妇”问题签署了一份里程碑式的协议。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
路透伦敦1月23日 - 伊拉克石油部长卢艾比(Jabar Ali al-Luaibi)周一称，大部分在伊拉克境内运营的国际大型油企都在减产，落实石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国为帮助平衡油市而达成的减产协议。
国际铜业研究组织(ICSG) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
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