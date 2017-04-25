白宫称特朗普在与习近平的通话中批评朝鲜“好斗”

英国曼彻斯特一家购物中心传出“巨响” 人群已被疏散--目击者
路透英国曼彻斯特5月23日 - 周二英国曼彻斯特的一家购物中心进行了疏散，目击者称听到一声巨响。仅仅几个小时之前，发生在该市的一起自杀式炸弹袭击造成22人丧生，59人受伤。
路透华盛顿4月24日 - 据美国白宫称，美国总统特朗普周日与中国国家主席习近平的电话中批评朝鲜“持续的好斗姿态”，并称朝鲜的举动破坏了地区稳定。
白宫发表声明称，两位领导人一致认同朝鲜进行导弹和核试验所带来威胁的紧迫性，并承诺协同致力于朝鲜半岛的无核化。
“特朗普总统批评朝鲜持续的好斗姿态，并强调平壤的举动破坏了朝鲜半岛稳定，”白宫称。(完)
(编译 李春喜 审校 王洋)
路透英国曼彻斯特5月23日 - 周二英国曼彻斯特的一家购物中心进行了疏散，目击者称听到一声巨响。仅仅几个小时之前，发生在该市的一起自杀式炸弹袭击造成22人丧生，59人受伤。
路透首尔5月23日 - 一名韩国军方官员告诉路透，韩国军方周二向来自朝鲜方向、飞过边境的一个不明飞行物鸣枪警告。 该官员称，韩国军方正试图分析该飞行物。韩联社称，韩国军方的机枪大概射出了90发子弹。(完) (编译 王琛; 审校 李春喜)
路透巴黎5月23日 - 英国曼彻斯特一场演唱会发生自杀式攻击之后，法国总理菲利普(Edouard Philippe)周二呼吁民众加强警戒，他形容该攻击事件是“可憎的犯罪行为”。