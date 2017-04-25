白宫称特朗普在与习近平的通话中批评朝鲜“好斗”

路透华盛顿4月24日 - 据美国白宫称，美国总统特朗普周日与中国国家主席习近平的电话中批评朝鲜“持续的好斗姿态”，并称朝鲜的举动破坏了地区稳定。

白宫发表声明称，两位领导人一致认同朝鲜进行导弹和核试验所带来威胁的紧迫性，并承诺协同致力于朝鲜半岛的无核化。

“特朗普总统批评朝鲜持续的好斗姿态，并强调平壤的举动破坏了朝鲜半岛稳定，”白宫称。(完)