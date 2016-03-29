版本:
中国
时事要闻 | 2016年 3月 29日 星期二 08:33 BJT

美日韩领导人将在核安全峰会期间会面 商讨朝鲜问题--白宫

路透华盛顿3月28日 - 美国白宫周一称，美国总统奥巴马周四将在核安全峰会间隙同韩国总统朴槿惠及日本首相安倍晋三会面，以商讨朝鲜核问题。

“这次会面将为三国领导人提供商讨如何共同应对朝鲜构成的威胁以及推进在地区及全球三边安全合作领域的契机。”白宫在声明中称。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐