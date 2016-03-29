美日韩领导人将在核安全峰会期间会面 商讨朝鲜问题--白宫

韩国法院驳回检方拘捕李在镕的请求 称目前无此必要
韩国中央地区法院在凌晨做出此项裁决，李在镕将得以返回家中，这对三星集团而言可谓如释重负。自2014年李健熙因心脏病发作退隐之后，其子李在镕就一直是这家韩国最大财阀的实际领导人。
路透华盛顿3月28日 - 美国白宫周一称，美国总统奥巴马周四将在核安全峰会间隙同韩国总统朴槿惠及日本首相安倍晋三会面，以商讨朝鲜核问题。
“这次会面将为三国领导人提供商讨如何共同应对朝鲜构成的威胁以及推进在地区及全球三边安全合作领域的契机。”白宫在声明中称。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
韩国中央地区法院在凌晨做出此项裁决，李在镕将得以返回家中，这对三星集团而言可谓如释重负。自2014年李健熙因心脏病发作退隐之后，其子李在镕就一直是这家韩国最大财阀的实际领导人。
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)
路透伦敦1月18日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯表示，在首相特雷莎·梅公布了退欧谈判概要后，政府已经收到来自布鲁塞尔方面的正面回应。