美韩日三国领导人将于周四会晤 讨论朝核问题

韩国法院驳回检方拘捕李在镕的请求 称目前无此必要
韩国中央地区法院在凌晨做出此项裁决，李在镕将得以返回家中，这对三星集团而言可谓如释重负。自2014年李健熙因心脏病发作退隐之后，其子李在镕就一直是这家韩国最大财阀的实际领导人。
路透华盛顿3月28日 - 美国白宫周一称，美国总统奥巴马周四将与韩国总统朴槿惠、日本首相安倍晋三举行会晤，商讨朝核问题。
此次三方会晤将在核安全峰会间隙举行。当天奥巴马亦将与中国国家主席习近平举行会谈。
“此次会晤将是三位领导人探讨共同应对朝鲜威胁、在该地区和全球推进三边安全合作的机会，”白宫发表声明称。军方与防务官员称，朝鲜1月进行核试验后，对朝鲜的共同关注可能巩固日本与韩国的和解，并为两国之间加强军事合作铺路。
美国日渐依赖其亚洲盟国进行合作，并称三边防务合作对维持地区安全至关重要。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王琛
韩国中央地区法院在凌晨做出此项裁决，李在镕将得以返回家中，这对三星集团而言可谓如释重负。自2014年李健熙因心脏病发作退隐之后，其子李在镕就一直是这家韩国最大财阀的实际领导人。
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)
路透伦敦1月18日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯表示，在首相特雷莎·梅公布了退欧谈判概要后，政府已经收到来自布鲁塞尔方面的正面回应。