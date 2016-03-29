美韩日三国领导人将于周四会晤 讨论朝核问题

此次三方会晤将在核安全峰会间隙举行。当天奥巴马亦将与中国国家主席习近平举行会谈。

“此次会晤将是三位领导人探讨共同应对朝鲜威胁、在该地区和全球推进三边安全合作的机会，”白宫发表声明称。军方与防务官员称，朝鲜1月进行核试验后，对朝鲜的共同关注可能巩固日本与韩国的和解，并为两国之间加强军事合作铺路。