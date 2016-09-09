版本:
中国
时事要闻 | 2016年 9月 9日 星期五 12:01 BJT

日本考虑单方面进一步制裁朝鲜--内阁官房长官

路透东京9月9日 - 日本内阁官房长官菅义伟周五表示，日本政府将考虑单方面进一步制裁朝鲜，此前韩国称朝鲜进行的是一场核试验。

“朝鲜发展核武器对日本的安全是一个重大威胁，”菅义伟在记者会上表示。

韩国总统朴槿惠称，朝鲜进行核试验明显违反了联合国安理会决议。 (完)

(编译 李春喜 审校 郑茵)

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐