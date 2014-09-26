金正恩缺席朝鲜最高人民会议

路透首尔9月25日（记者 James Pearson） - 朝鲜国家电视台报导显示，朝鲜周四举行第13届最高人民会议第二次会议，该国领导人金正恩没有出席会议。这引发外界猜测金正恩可能是因健康原因缺席。

这是金正恩自三年前掌权以来首次未出席这样的会议，朝鲜国家电视台播出的画面显示金正恩的座位空着。外界原先预期金正恩会出席这次会议。

金正恩本月曾和夫人李雪主一起观看演出，此后便未在电视报导中出现。

7月，金正恩与主要官员出席一次活动时被发现走路瘸腿。

但分析人士警告不要对金正恩缺席最高人民会议做过多解读。

“金正日也不是每次都出席的。而且，我们知道最高人民会议基本上就是走走形式，并不是真正的决策机构，”朝鲜问题专家Chris Green称。

朝鲜官媒报导称，在此次会议上，崔龙海被免去朝鲜国防委员会副委员长职务，黄炳誓成为朝鲜国防委员会副委员长。

朝中社称，“根据最高领导人金正恩的提议，”黄炳誓被任命为朝鲜国防委员会副委员长。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。